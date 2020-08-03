Через КПВВ «Новотроицкое» прошли более 300 человек, – Госпогранслужба

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 16:00 в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения пересекли более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«По состоянию на 16:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию проследовало почти 185 человек и 8 транспортных средств, а в направлении контролируемой территории Украины прибыло 115 человек и 17 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, представители незаконных вооруженных формирований с утра пропускали граждан медленно, а во второй половине дня начали пропускать быстрее.

КПВВ «Новотроицкое» продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7:00 до 20:00.

В Донецком погранотряде напоминают, что по решению командующего Операции Объединенных сил установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц через линию разграничения:

на период действия карантина запрещается пропуск в КПВВ иностранцев и лиц без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19;

граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО), которые следуют с временно неподконтрольной территории, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

Напомним, что «ДНР» впервые за период карантина открыла линию разграничения лишь 22 июня. Но пропуск осуществлялся по отдельным дням. За более чем месячный период сегодня, 31 июля, «республиканский» КПП «Еленовка» открыли лишь в 9-й раз. Пока КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

За один день «ДНР» к себе по спискам пропускает до 200 человек, за период с 22 июня по 24 июля прибыло всего около 1000 человек. 27 июля через КПП «Еленовка» в «республику» пропустили еще 135 человек.