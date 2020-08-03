Об отделении территорий речь идти не может: Стефанчук прокомментировал референдум об «особом статусе» Донбасса

Любое изменение территорий может рассматриваться на референдуме только в контексте их расширения, о нарушении территориальной целостности речь идти не может. Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Фокус».

Таким образом он прокомментировал вопрос, можно ли выносить «особый статус» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на референдум.

«На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще – вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ – либо "да", либо "нет", без вариантов», – отметил Стефанчук.

Вице-спикер также добавил, что изменения территорий в законе о референдуме трактуются исключительно как расширение.

«Когда мы готовили документ, понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, в какое время живем. Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки – не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия», – добавил он.