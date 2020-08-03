Кабмин установил доплату к пенсии семьям погибших участников АТО / ООС

С 1 августа 2020 года члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь к пенсионной выплате. Такое решение было принято сегодня, 3 августа, на внеочередном заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

«Помощь будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых не достигает 7800 грн. В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которая не достигает до 6100 грн на каждого из указанных членов семьи», – говорится в сообщении.

Постановлением предусматривается назначить доплату 9 тыс. членов семей военнослужащих, которые погибли (умерли) вследствие ранения, получили увечья, контузии или иной ущерб здоровья, полученный во время непосредственного участия в АТО / ООС.

Согласно постановлению Кабинета министров, Пенсионный фонд Украины уже с 1 августа 2020 года обеспечит перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе.