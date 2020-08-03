У задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер» может быть двойное гражданство, – Геращенко

В Беларуси среди задержанных наемников российской частной военной компании «Вагнер» могут быть люди с двойным гражданством – России и Украины. Об этом в эфире «Громадське радіо» заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, среди задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер» есть граждане Украины – это те лица, которые воевали против Украины на Донбассе. «Они являются преступниками, и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда. Поэтому Министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны», – отметил Геращенко.

«Поскольку ЧВК "Вагнер" – это структура, которая является полугосударственной, и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц», – дополнил он.

При этом, по мнению Геращенко, из-за большого влияния России на Беларусь задержанные через некоторое время могут будут отпущены, но Украина должна настаивать на требовании выдать тех, кто воевал против Украины на Донбассе.

«Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси "вагнеровцев" с украинским гражданством, – ред.), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что многие из тех, кто предал интересы Украины, принимают российское гражданство», – отметил замглавы МВД.

«Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше информации», – говорит Геращенко.

Он добавил, что переговоры об экстрадиции задержанных «вагнеровцев» продолжаются, и Украина будет настаивать на своей позиции.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина будет требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК «Вагнер» включена в санкционный список США.