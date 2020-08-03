Россия настаивает на освобождении арестованных немников ЧВК «Вагнер»

Российская Федерация настаивает на скорейшем освобождении граждан, задержанных в Беларуси как участников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России по итогам встречи с послом Беларуси Владимиром Семашко, опубликованном сегодня, 3 августа.

В российском МИД заявляют, что «арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений».

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белорусии, которая является нашим ближайшим другом и союзником. Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. Украина будет требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК «Вагнер» включена в санкционный список США.