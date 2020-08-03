Пожары в шахтах «ДНР»: Шахта имени Калинина горит третьи сутки

В «ДНР» продолжают тушить пожар на шахте имени Калинина в Донецке, который начался 1 августа. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил на брифинге глава «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий, передают местные интернет-ресурсы.

«Первого августа в 05:03 на пункт связи диспетчерской службы оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецк поступило сообщение о возгорании в забое 3-й разгрузочной лавы на шахте имени Калинина ГП "Макеевуголь"». На момент аварии в шахте находился 61 человек, из них 13 были застигнуты на аварийном участке. В течение часа горняки были подняты на поверхность и осмотрены реанимационно-противошоковой группой МЧС. Пострадавших нет», – рассказал Кострубицкий.

Он добавил, что пожар на сегодняшний день еще не потушен полностью, но при этом заверил, что «на данный момент угрозы взрыва метана и обрушения нет».

По его словам, в этот же день, 1 августа, в 16:36 горноспасатели Макеевки получили сообщение от горного диспетчера шахты «Калиновская — Восточная» «ГП "Макеевуголь"», что на конвейерной ходке восточной лавы шахты начался пожар.

«В момент возгорания в ней находились 29 человек. Спасатели максимально оперативно подняли на поверхность горняков, где они были осмотрены врачами реанимационно-противошоковой группы. Пострадавших нет», – утверждает Кострубицкий.

В «ДНР» уверяют, что в шахте «задымленности и видимых очагов возгорания не обнаружено».

Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что охрана труда на предприятиях в «Л-ДНР» не обеспечивается на надлежащем уровне. Социальных гарантий у работников, которые заняты на производствах с повышенной опасностью, – это заводы, шахты – практически нет. Кроме того, уже есть значительное количество производственного травматизма на шахтах: примерно более 700 случаев за 5 лет.