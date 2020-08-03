За время войны: Жители Донетчины стали меньше употреблять сахара и мучного

Среднестатистический житель подконтрольной Украине части Донецкой области за последние 5 лет стал меньше потреблять мяса, картофеля, хлебных продуктов и сахара. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Главного управления статистики в Донецкой области, передают «Донецкие новости».

Так, за 2019 год по сравнению с 2015-м, житель Донетчины сократил употребление:

хлебных продуктов (это мука, крупы, бобовые, а также хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку) – на 11,9 кг в год;

картофеля – на 10,6 кг;

сахара (с учетом в т.ч. в кондитерских изделиях, в безалкогольных напитках) – на 6,5 кг;

мяса и мясных продуктов – на 3,6 кг;

молока и молочных продуктов – на 0,8 кг;

растительного масла (с учетом в т.ч. в консервах) – на 0,1 кг.

При этом увеличилось потребление:

плодов, ягод и винограда (без переработки на вино) – на 4,7 кг в год;

рыбы и рыбных продуктов – на 3,1 кг;

овощей и бахчевых продовольственных культур – на 2,6 кг;

А вот потребление яиц осталось примерно на том же уровне: в 2019-м житель области употреблял на 2 шт. больше, чем в 2015-м.

За год калорийность среднесуточного рациона уменьшилась на 2,5% (с 2524 ккал в расчете на одного человека в 2018 году до 2460 ккал в 2019 году, что на 8,6% меньше, чем в среднем по Украине).

Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в 2019 году было ниже, чем средний показатель по Украине, на 7%, яиц – на 10%, овощей и бахчевых культур – на 13%, молока и молокопродуктов – на 15%, плодов, ягод и винограда – на 22%.

«При высокой плотности населения и значительной концентрации промышленного производства собственных ресурсов мясного и молочного сырья недостаточно для удовлетворения потребностей населения Донецкой области. Производство мяса и мясопродуктов в 2019 году составило 41% от общего их потребления в регионе, молока и молочных продуктов – 25%. Недостающие объемы компенсировались ввозом из других регионов и импортом», – прокомментировали в Управлении.