Дефилировали в разных частях города: Как в Мариуполе при карантине прошел конкурс красоты (Фото)

На выходных в столице Приазовья прошел конкурс красоты «Королева Мариуполя – 2020». На побережье Азовского моря 15 девушек соревновались за главный приз – корону победительницы и кубок, передает «Сайт города Мариуполя».

Финал конкурса планировали провести еще в конце марта в драматическом театре с большим количеством зрителей. Но из-за карантина конкурс состоялся летом в одном из ресторанов на побережье.

«Это непростой год, и мы, как организаторы, очень сожалеем, что в этом году мы не увидим ваши счастливые глаза в главном театре нашего города. Но ваша безопасность превыше всего», – обратились к зрителям организаторы в социальной сети Instragram.

Дефилировали девушки в разных частях города. Демонстрировали коллекции одежды на крыше Мультицентра, в ТЦ «Украина». Проводили фотосессию на берегу моря в купальниках. Для них проводили мастер -класс в фитнесс-клубе.

Только после того, как жюри отсмотрело все выходы конкурсанток, была проведена церемония награждения.

В итоге победительницей конкурса стала Дарья Пирожок.