В Краматорске не будут закрывать рынки из-за вспышки коронавируса, – мэр

В Краматорске городские власти не будут закрывать рынки в связи со вспышкой коронавируса на одном из них. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook.

«В последнее время в нашем городе увеличилось количество больных коронавирусом. Одним из центров этого инфекционного заболевания стал краматорский рынок. Сейчас специалистами и сотрудниками торгового объекта проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Понимая важность сохранения рабочих мест, и для содействия нормальной работы предпринимателей Краматорска членами городского штаба принято решение не закрывать рынки», – написал Панков.

Он добавил, что ситуация находится под постоянным контролем.

«Обращаюсь как к работникам, так и к посетителям торговых объектов с просьбой тщательного соблюдения всех необходимых карантинных требований и обязательным ношением индивидуальных средств защиты», – подчеркнул мэр Краматорска.

По данным Донецкой облгосадминистрации на 2 августа, в Краматорске зарегистрированы 73 случая COVID-19.