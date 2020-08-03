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В Краматорске не будут закрывать рынки из-за вспышки коронавируса, – мэр

03.08.20 20:57
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба

В Краматорске городские власти не будут закрывать рынки в связи со вспышкой коронавируса на одном из них. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook.

«В последнее время в нашем городе увеличилось количество больных коронавирусом. Одним из центров этого инфекционного заболевания стал краматорский рынок. Сейчас специалистами и сотрудниками торгового объекта проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Понимая важность сохранения рабочих мест, и для содействия нормальной работы предпринимателей Краматорска членами городского штаба принято решение не закрывать рынки», – написал Панков.

Он добавил, что ситуация находится под постоянным контролем.

«Обращаюсь как к работникам, так и к посетителям торговых объектов с просьбой тщательного соблюдения всех необходимых карантинных требований и обязательным ношением индивидуальных средств защиты», – подчеркнул мэр Краматорска.

По данным Донецкой облгосадминистрации на 2 августа, в Краматорске зарегистрированы 73 случая COVID-19.

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