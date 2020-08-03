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Отсидел 2 года в Торецке: Правоохранители принудительно вернули России вора

03.08.20 21:32
Фото пресс-службы полиции Донецкой области
Фото пресс-службы полиции Донецкой области

Правоохранители Донецкой области принудительно вернули в страну происхождения гражданина России после отбытия им наказания. В течение 3 лет мужчине запрещен въезд в Украину. Такие меры направлены на недопущение совершения повторных правонарушений на территории Украины ранее судимыми гражданами других государств. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает полиция Донецкой области.

В течение двух лет 28-летний мужчина отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за совершение краж на территории Украины.

При этом иностранец уже планировал освободиться условно-досрочно и остаться в Донецкой области. Однако полицейские Краматорска обратились в миграционную службу с ходатайством о принудительном возвращении нарушителя в Россию и о запрете въезда в Украину. Соответствующее решение было принято, и правоохранители доставили гражданина РФ в пункт пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) на украинско-российской границе.

Мужчину передали работникам Государственной пограничной службы, которые в дальнейшем обеспечили его возвращения на родину.

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