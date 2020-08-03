«До» и «после»: В Соледаре показали, что сделают с опорной школой (Фото)

В Соледаре приступают к реконструкции опорной школы № 13. Об этом сообщает пресс-служба Соледарской объединенной территориальной громады.

Проектом предусматривается реконструкция школы со строительством трех пристроек и надстройки над переходом, термомодернизация существующих блоков школы, благоустройство территории, а также строительство современного спортивного зала.

На данный момент ОШ № 13 выглядит следующим образом:

После модернизации, согласно проекту, здание станет намного ярче:

Подрядчик – киевская фирма ООО «Основ строй плюс» – планирует завершить работы до марта 2021 года.

Однако, в комментарии «Вільному радіо» начальник Управления образования Соледарского горсовета Татьяна Замараева уточнила, что школу планируют реконструировать все-таки 2 года, а не 8 месяцев. Также она сообщила, что на время ремонта детей придется переселять. По состоянию на начало 2020 года их было 785.

Сначала проект реконструкции школы №13 в Соледаре оценивали в почти 180 млн грн. Впоследствии цену снизили, и на это заложили 145 млн грн. Тендер несколько раз срывался, т.к. было менее 2 участника. В итоге, тендер выиграла киевская компания, а итоговая сумма реконструкции значится как 143 млн грн.