Один за три: Верховный суд установил, как считать трудовой стаж в АТО

Если на момент призыва человек работал на должностях, дающих право на льготную пенсию, то время прохождения службы, в течение которого он принимал участие в АТО, засчитывается в льготный трудовой стаж один месяц за три. Такую правовую позицию высказал Верховный Суд, передает «АрмияInform».

Так, суд рассмотрел дело № 185/7049/16-а. Истец с 1991 года работал на различных должностях в горнодобывающей отрасли, что дает право на получение льготной пенсии при условии занятости на этих работах не менее 25 лет. Однако в октябре 2014 года его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Мужчина закончил службу в июне 2016 года лицо. Вернулся в город Терновка (Днепропетровская обл.). Обратился в местный Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях. Однако комиссия участнику боевых действий отказала, не засчитав период непосредственного участия в АТО в льготный трудовой стаж.

В августе 2016-го истец обратился в суд для восстановления своих прав.

Процесс восстановления прав длился 4 года. В итоге, Верховный суд своим постановлением удовлетворил требования истца. Суд обязал ПФУ занести в специальный и льготный стаж время непосредственного участия военнослужащего в АТО с октября 2014 по сентябрь 2015 (с небольшими перерывами в соответствии с предоставленными истцом документов) в тройном размере. Кроме того, суд приговорил выплатить пенсию по возрасту на льготных условиях с даты обращения мужчины в подразделение Пенсионного фонда.

В своем решении коллегия судей Верховного суда ссылалась на ст. 2 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому военная служба является государственной службой особого характера. Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Ст. 57 ЗУ «О пенсионном обеспечении» предусмотрены льготы по исчислению стажа за время пребывания в составе действующей армии и установлено, что время службы засчитывается в стаж работы на льготных условиях в порядке, установленном для исчисления сроков этой службы при назначении пенсии по выслуге лет военнослужащим.

Пунктом 2.3 раздела 2 Положения № 530 предусмотрено, что время прохождения службы, в течение которого лицо принимало участие в Антитеррористической операции, засчитывается на льготных условиях – один месяц службы за три.

Аналогичная правовая позиция высказана Верховным Судом и в иных постановлениях: