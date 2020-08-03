COVID-19 на Донетчине: Заболели 7 человек, выздоровели – 25 (Карта)

Сегодня, 3 августа, в Донецкой области зафиксировали еще 7 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 25 пациентов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых зараженных:

2 в Мангушском районе (женщины 55 и 61 года);

1 в Мариуполе (мужчина 74 лет);

1 в Черкасской ОТГ (женщина 34 лет);

1 в Славянском районе (человек 68 лет);

1 в Славянске (мужчина 43 лет);

1 в Краматорске (женщина 25 лет).

«Среди больных, выявленных за понедельник, есть одна медработница», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 905 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 701 человек;

на лечении – 192 пациент;

летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 августа в Украине COVID-19 заболели 73 158 человек (39 876 пациентов – выздоровели, 1 738 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 898 случаев коронавируса (выздоровели – 676 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 129 случаев (выздоровели – 103 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 785 заразившихся (выздоровели – 836 человек, летальных случаев – 106). В «ЛНР» – 614 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).