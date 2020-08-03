Под Краматорском подстрелили «черного» лесоруба (Фото)

Полиция Краматорска расследует случай, во время которого «черный» лесоруб получил огнестрельное ранение.

ЧП произошло 1 августа в лесополосе между селами Никаноровка и Васильевская Пустошь. Двое мужчин рубили лес, это заметили местные жители. Они сделали замечание лесорубам и вызвали лесника, передает «КраматорскPost».

По словам 63-летнего мужчины, который приехал на место происшествия, он хотел напугать нарушителей, поэтому выстрелил из собственного ружья в землю, однако пуля срикошетила и попала в ногу 29-летнего жителя Краматорска.

Полиция открыла уголовные производства:

за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (максимальное наказание – лишение свободы до 2 лет);

второе – за незаконную порубку леса (максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы).

И лесоруб, и тот, кто в него стрелял, задержаны.

В полиции уточили, что тщательно проверяют все факты происшествия, а вещественные доказательства – фрагменты древесины и ружье – изъяли.