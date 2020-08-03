Выгнали из шоу: На центральном телеканале «ЛНР» работает участник проекта «Дом-2» (Фото)

В Луганске на центральном «республиканском» телеканале «ГТРК ЛНР» работает бывший участник российского реалити-шоу «Дом-2» Артур Пересыпкин.

В базе «Дома-2» он указан как гражданин РФ, житель Москвы. На страницах Пересеыпкина в соцсетях также город проживания – Москва, еще говорится, что он якобы учился в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Дата рождения – 13 июля 1986 года, пришел на проект «Дом-2» – 2 ноября 2013 года. Однако не продержался в шоу и месяца, уже 14 ноября его дисквалифицировали за драку.

Поклонники проекта характеризуют Пересыпкина как не очень яркого, не запоминающегося персонажа. С первых дней в «Доме-2» Артур пытался привлечь к себе внимание скандалом с фаворитом программы Рустамом Калгановым. Это противостояние закончилось дракой, после которой Пересыпкина выгнали из проекта.

В то время поклонники «Дома-2» в сети обсуждали возможное криминальное прошлое Пересыпкина, что якобы он оказался бывшим «зэком». К такому выводу пришли, увидев характерную для заключенных наколку на руке Артура – в форме перстня на пальце. Сам парень отрицает свое криминальное прошлое.

Отметим, что на «ГТРК ЛНР» россиянин ведет программу пропагандистского толка «Кстати». Первый выпуск с участием Пересыпкина вышел 16 июня, до этой даты программу вели местные представители медиа.