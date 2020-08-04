В «ЛНР» жителя Алчевска «осудили» за «госизмену» и посадили на 13 лет в тюрьму

Жителя неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.) «осудили» за «госизмену».

Как сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР», «установлено, что в период времени с 2016 года по 2017 год житель Алчевска совершил государственную измену в форме шпионажа, выразившегося в сборе, актуализации и передаче сведений о действующих сотрудниках исполнительных органов государственной власти и правоохранительных ведомств ЛНР, а также о местоположении объектов народной милиции ЛНР».

Также мужчину обвинили в «оказании иной помощи иностранному государству, выразившейся в проверке возможности доставки на территорию ЛНР запрещенных предметов путем придания им вида хозяйственных товаров».

«Приговором судебной коллегии по делам военнослужащих верховного суда ЛНР житель города Алчевска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Приговор суда вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – уверяют в «ЛНР».