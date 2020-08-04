Авто въехали в ограждение и опору: В «ЛНР» в ДТП один человек погиб и двое получили травмы

В «ЛНР» в период за 1-2 августа произошло 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«1 августа гражданин 1967 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, не справившись с управлением, въехал в ограждение дома на ул. Центральной в селе Лобачево. В результате ДТП водитель с множественными травмами, в стадии алкогольного опьянения, госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Автомобиль помещен на штрафплощадку МВД. Проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

«В Стаханове (после переименования – Кадиевка, – ред.) 2 августа гражданин 1994 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-2109", совершил наезд на металлическую опору троллейбусной линии. В результате ДТП водитель с травмой живота, в стадии алкогольного опьянения, а также пассажир, гражданка 1995 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится проверка», – добавляют в «республике».