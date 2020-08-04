В ОБСЕ рассказали о стрельбе по беспилотникам Миссии

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали два случая стрельбы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 августа.

Так, 1 августа, находясь примерно в 2 км к северу от Петровского для управления полетом беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия вблизи участка разведения в районе Петровского, члены патруля СММ слышали 15 одиночных выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 500 м к западу от своего местонахождения.

«По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал над позициями (по оценке, принадлежат вооруженным формированиям)», – говорится в отчете.

Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.

2 августа, находясь в подконтрольном украинским властям н. п. Каменка для управления полетом БПЛА малого радиуса действия, «команда Миссии слышала 1 одиночный выстрел из стрелкового оружия на расстоянии примерно 60 м к западу». По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Члены патруля СММ приземлили БПЛА и покинули этот район.

«Эти инциденты произошли после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня с 00:01 27 июля, одной из которых является запрет полетов каких-либо летательных средств сторон», – отмечается в отчете СММ ОБСЕ.