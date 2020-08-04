В «ДНР»: На КПП в Еленовке четыре человека обратились за медпомощью

В «ДНР» через КПП «Еленовка» 3 августа въехали 182 человека, на подконтрольную украинским властям территорию пропущены 135 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«С 09:00 до 18:00 3 августа функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию ДНР запущены 8 автомобилей, 182 человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении пропущены 20 автомобилей, 135 человек.

Также в «ДНР» сообщают, что 3 августа 4 человека на КПП «Еленовка» обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что 3 августа, по состоянию на 16:00 через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения пересекли более 300 человек.

Напомним, что «ДНР» впервые за период карантина открыла линию разграничения лишь 22 июня. Но пропуск осуществлялся по отдельным дням. Пока КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. За один день «ДНР» к себе по спискам пропускает до 200 человек.

При этом КПВВ «Новотроицкое» продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7:00 до 20:00.