Больше тысячи заболевших за сутки: Степанов озвучил статистику по COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 061 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 4 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 1 061 человек. Из них 73 ребенка, а также 66 медработников. Были госпитализированы 250 человек. Зафиксированы 26 летальных случаев. При этом выздоровели 737 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 74 219 человек. Из них 5 236 – дети и 8 865 – медработники. При этом в целом выздоровели 40 613 человек. Летальных случаев – 1 764», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях, а также г. Киеве (108).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 903 случая COVID-19, в Луганской – 130 случаев.