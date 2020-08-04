Сводка из зоны ООС за 3 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 обстрела. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил у Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия были произведены неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета НВФ произвели вблизи Майорска.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток совершена 1 провокация со стороны НВФ. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у Песок. В ответ на провокацию наши воины огонь не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ в прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ДНР, применяя стрелковое оружие и гранатометы. Обстрелам подверглись районы поселков Зайцево и Доломитное на горловском направлении, а также окрестности села Новоласпа на мариупольском направлении. Кроме того, в минувшие сутки зафиксированы еще 5 нарушений условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе, а именно проведение инженерных работ противником вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Опытное и Старогнатовка, а также подрывы на позициях ВСУ в районе населенных пунктов Новотроицкое, Шумы (Торецк – ред.) и по направлению Озеряновка (Горловка – ред.) – Троицкое».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.