В Северодонецке коронавирусом болеет семья: COVID-19 нашли еще у двух человек

На Луганщине за сутки зафиксированы 2 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, кроме того, 2 человека выздоровели. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Новые заболевшие выявлены в Северодонецке, они находятся на амбулаторном лечении. Это члены семьи, в которой ранее был установлен данный диагноз.

Таким образом, по состоянию на 4 августа в Луганской области подтвержден 131 случай коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 105 человек;

продолжает лечение – 25 человек (9 человек – в больницах, 16 человек – амбулаторно);

умер – 1 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 5,45%.