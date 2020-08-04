Нападение на пассажирку поезда «Киев – Мариуполь»: Уволят ряд сотрудников «Укрзализныци»

Проводников поезда «Киев – Мариуполь» которые пропустили мужчину, жестоко избившего пассажирку Анастасию Луговую, уволят за халатность. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо», – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы не допустить подобного в будущем, «Укрзализныця» дополнительно проинструктировала всех проводников, а также установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.