Зеркальный лабиринт и скрипящий водный велосипед: В Донецке показали популярное место отдыха (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Центральном городском парке культуры и отдыха имени Щербакова.

Это одно из самых популярных мест в Донецке, которое горожане посещают с детьми.

В парк ведет 330-метровый мост через пруд. По ставку отдыхающие катаются на лодках, катамаранах, а из воды бьет фонтан.

«Виконста» взял напрокат катамаран – отдых подпортило то, что педали водного велосипеда сильно скрипели. Он проплыл под мостом, полюбовался на обитающих в пруду уток и на закат солнца, посмотрел, как через пруд по канатной подвесной дороге пролетают люди.

В центре парка установлена скульптура «Добрый ангел мира». Также дончанин показал танцплощадку.

В зоне с аттракционами – многолюдно. Работают разные батуты, зеркальный лабиринт, тир, кинотеатр «7D», кафе. Продаются напитки, мороженое, воздушные шары, игрушки.

Колесо обозрения, которое уже год не работает, еще не демонтировали, но с него сняли все кабинки.