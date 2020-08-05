Я здесь отмечал свой выпускной: Житель Донецка показал «джунгли» в кафе в центре (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал заброшенное кафе в центре города.

В частности, мужчина прогулялся по улице Розы Люксембург. Он прошел мимо троллейбусное депо №1.

Далее он направился в сторону пересечения с пр. Мира. В этом месте, по ул. Розы Люксембург, 50, находится бывшее кафе «Салоники». «Когда-то я здесь отмечал свой выпускной. Но было здесь совсем не так. Оно функционировало», – сообщил дончанин.

Сейчас вся территория заросла деревьями, кустами, травой. Заросли закрывают вход в бильярдный клуб, на летнюю террасу. В мангале – куча мусора. Сам шатер, накрывающий террасу, не поврежден и не снят.

В здании на первом этаже мародерами выбиты большие окна. Внутри – пусто.

«Тут уже джунгли образовались, прямо в центре», – резюмировал житель Донецка.