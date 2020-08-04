15 лет Фонду Рината Ахметова: Спасти детские жизни

Помощь детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года стала одним из направлений деятельности Фонда Рината Ахметова. Для системной борьбы с этим недугом в 2017 году начал работать проект «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». В его рамках ведущие специалисты проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. Эта современная методика позволяет избежать сложной и тяжелой для организма ребенка операции, когда приходится разрезать грудную клетку. Вместо этого пациенту устанавливают окклюдер – шестимиллиметровую спираль, которая через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови проникает в проблемное место прямо в сердце. Затем раскрывается, словно зонтик, закрывает проток и со временем зарастает мышечной тканью. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Одной из самых младших участниц проекта стала Милана Борзенко из Мариуполя, девочке на тот момент исполнилось всего четыре месяца.

«Беременность протекала нормально. Дочка появилась на свет чуть раньше срока, но без осложнений. Когда Милане исполнилось полтора месяца, педиатр обнаружила в ее сердечке шумы. Тем не менее теплилась надежда, что все обойдется. Ведь ни у меня, ни у мужа в семье прежде с такой болезнью не сталкивались. Однако кардиохирург поставил окончательный диагноз: порок сердца, или открытый артериальный проток», – рассказала мама девочки Алина.

Врач, который осматривал малышку, решил все же проконсультироваться со своим столичным коллегой Игорем Дитковским. Он и посоветовал незамедлительно обратиться в Фонд Рината Ахметова.

«Случай достаточно редкий для детей такого возраста. Открытый артериальный, или боталлов проток, у Миланы достигал 4–5 мм. Для такой малышки это слишком много, и порок уже начал давать осложнения. В дальнейшем это могло привести к необратимой легочной гипертензии и склерозу сосудов. Поэтому его нужно было закрыть как можно быстрее. Очень правильно, что родители не стали ждать, пока ребенок станет чуточку старше. В годовалом возрасте могло быть поздно. Возможно, пришлось бы даже делать пересадку сердца. Благодаря помощи Фонда недуг был своевременно устранен, а ребенку можно будет даже профессионально заниматься спортом», – рассказал Игорь Дитковский.

Когда маме девочки сообщили, что операция прошла успешно, от счастья она не могла сдержать слезы.

«Спасибо большое Ринату Леонидовичу за помощь. Благодаря ему сердечко нашей малышки стало здоровым. Только об этом и мечтали с мужем», – поблагодарила Алина Владимировна.

Еще одной участницей проекта стала Полина Сидоренко. В возрасте трех лет она попала в больницу с высокой температурой. Врачи подозревали бронхит, потому отправили на флюорографию. Результаты обеспокоили медиков, поэтому они посоветовали родителям отвести малышку на УЗИ сердца.

«Дочка прошла обследование, после которого был установлен диагноз – вторичный дефект межпредсердной перегородки. Другими словами, порок сердца. Нам предложили прооперировать Полю, вот только стоимость такой операции для нашей семьи была нереальной. За помощью я обратилась в Фонд», – рассказала Виктория, мама ребенка.

Фонд помог в проведении операции по установке окклюдера – и порок был устранен.

«Спасибо Ринату Леонидовичу, что откликнулся на нашу беду. Даже не знаю, что бы мы делали без его помощи», – поблагодарила Виктория.

Родители деток, которым помог Фонд, говорят: не надо бояться операции по установке окклюдера. Ведь сердечко с «зонтиком» – не приговор.

«Я мама счастливого восьмилетнего Никитки из Луганской области. Теперь сердечко нашего сыночка особенное, оно с "зонтиком"! Благодаря неоценимой помощи, поддержке Фонда Рината Ахметова и команде волшебников – эндоваскулярных хирургов Института им. Амосова – сердечко сыночка стало здоровым! Конечно, были переживания, тревоги, но слава Богу, все прошло именно так, как можно было представить в самой доброй сказке. Уже на следующий день после закрытия дефекта перегородки в сердечке окклюдером Никита заводил новые знакомства с детками в отделении и приходилось искать его в соседних палатах. Родителям, которые столкнулись с подобной ситуацией, желаю сил, терпения и уверенности. Поверьте, сердечко с "зонтиком" – это не приговор, это здоровое сердце!», – такое письмо пришло в Фонд от жительницы Луганской области.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

На сегодняшний день в рамках проекта было проведено 123 операции по установке окклюдера.