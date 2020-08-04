Вакцина от COVID-19: Ляшко рассказал, когда ее можно ждать в Украине

Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале 2021 года. Ожидается около 8 млн доз, но правительство намерено закупить еще больше. Об этом сегодня, 4 августа рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, по состоянию на начало августа клинически исследуются уже 25 вакцин-кандидатов, шесть из них приблизились к завершающей стадии. Результаты ожидаются до конца года.

«Серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021 года и вакцина должна будет появиться в Украине для профилактики распространению коронавирусной болезни», – сказал Ляшко.

Он отметил, что 3 августа Украина получила подтверждение от западных партнеров, что наше правительство имеет право обратиться к глобальному вакционному альянсу предоставить вакцину в случае ее регистрации.

«Согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обратиться за этой помощью, получает вакцину для покрытия вакцинации около 20% населения – для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это та вакцина, которая гарантировано поступит в Украину разными объемами. Она может быть или бесплатной, или по специальной цене», – сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что Кабмин проводит переговоры с другими производителями вакцины, с правительствами других стран для того, чтобы получить еще больше доз препарата, помимо этих 8 млн доз. Это позволит покрыть все группы риска вакцинацией.