+44 новых случая и одна смерть: В «ДНР» сообщили данные по COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлены 44 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 3 августа, выявлены 44 случая заболевания COVID-19. В связи с тем, что 2 августа лаборатория находилась на санобработке, 3 августа исследования проводились в две смены, в том числе с учетом предыдущих суток», – уверяют в «ДНР».

«6 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 20 июля и 10 случаев – у прибывших 27 июля. Также 2 случая заболевания COVID-19 выявлены у прибывших из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 6 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – добавляют в «минздраве».

Также сообщается об одном летальном случае – умерла женщина в возрасте 84 лет.

Всего по состоянию на 11:00 4 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1829: