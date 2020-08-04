До 1 ноября будет тысяча домов: На Донетчине восстанавливают поврежденное обстрелами жилье (Фото)

Вблизи линии разграничения в Донецкой области восстановлен 491 дом, поврежденный в результате боевых действий. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, передает пресс-служба ДонОГА.

Работы по восстановлению поврежденного жилого фонда вблизи линии разграничения запланированы до 1 ноября. На утро 3 августа был восстановлен 491 дом.

«Темпы позволяют нам предположить, что мы даже раньше, чем до 1 ноября, сможем восстановить тысячу домов», – сказал Игорь Бойко.

Он напомнил, что в прошлую пятницу были неблагоприятные погодные условия на территории Великоновоселковского и Марьинского районов. Там из-за непогоды пострадало большое количество частного жилья и социальных объектов.

«Школы пострадали, больницы пострадали, одна больница – полностью ветром была снята крыша, также частные предприятия, сельскохозяйственные предприятия пострадали в большом количестве. И часть ресурсов, включая 30 сотрудников ГСЧС, именно тех, которые участвуют в восстановлении жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии, они были приобщены к восстановительным работам именно этих объектов. Мы по материальному резерву оперативно передали некоторые строительные материалы», – сказал директор департамента.

Восстановительные работы происходят синхронно и на линии разграничения, и по восстановлению жилья, пострадавшего в результате непогоды.

«По сравнению с прошлым годом немного лучше ситуация с составляющей безопасности – мы смогли подойти на те улицы, где в прошлом году были еще более-менее активные боевые действия. И материальный резерв мы улучшили», – отметил Игорь Бойко.