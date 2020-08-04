«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым

ФК «Шахтер» продлил контракт с Сергеем Кривцовым. 29-летний футболист подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23). Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

11 лет назад, в августе 2009 года, выпускник школы запорожского «Металлурга» Сергей Кривцов в составе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы U19, проходивший в Донецке и Мариуполе. В мае 2010-го он стал футболистом «Шахтера». Позже Кривцов начал выступления за национальную сборную страны, с которой в прошлом году успешно прошел квалификацию к финальной части Евро-2020.

За 10 лет в «Шахтере» Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с клубом он завоевал уже 21 трофей: 8 чемпионств, 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.