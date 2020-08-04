Более 360 тыс. грн за группу инвалидности: На Луганщине требовали деньги с участника ООС

На Луганщине разоблачили преступную схему вымогательства и получения от участника боевых действий неправомерной выгоды за решение вопроса об установлении группы инвалидности с последующим получением единовременного пособия (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, должностное лицо отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Луганской области организовало коррупционную схему и привлекло к ней посредника.

«Они требовали от раненого в районе проведения ООС бывшего военнослужащего ВСУ средства за влияние на компетентных должностных лиц для установления группы инвалидности за боевые травмы и получение единовременного денежного пособия. "Вознаграждение" участникам схемы состояло из двух частей: неправомерной выгоды в размере 4,5 тыс. долл. США и около 240 тыс. грн – 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения», – говорится в сообщении.

Посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3,5 тыс. долл.

«В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины», – сообщили в прокуратуре.