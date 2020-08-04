Памятник Кобзону и заросшие травой фонтаны: В Донецке показали «Юность» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке Дворец молодежи «Юность» находится в полуразрушенном состоянии. Местный житель показал, как некогда популярное место выглядит сегодня.

«Обещали отреставрировать Дворец молодежи "Юность", он уже давно запущенным стоит», – сказал дончанин.

Он напомнил, что сначала шла речь о том, что деньги выделит «ДНР» из «бюджета», потом – что средства на восстановление даст семья Иосифа Кобзона, памятник которому стоит возле «Юности». Однако здание так и стоит в полуразрушенном состоянии.

Мужчина показал памятник Кобзону, который был установлен еще при жизни певца, а также прилегающую к «Юности» территорию. Дончанин обратил внимание, что на клумбе высажены розы. При этом фонтаны не функционируют, между плитками на земле – трава. Зарастают травой и осыпаются ступеньки.

Само здание, расположенное по улице Челюскинцев, 189, огорожено ленточкой. Верх завешен тканью, внизу закреплены плиты ОСБ. Все стекла разбиты. Житель Донецка обошел Дворец молодежи, показав его с разных сторон.

Со стороны стадиона «Донбасс Арена» в здании было кино-кафе «Мерелин».