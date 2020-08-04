Получено согласование от СЦКК: На Донетчине ремонтируют водовод «Горловка-Торецк»

Бригады компании «Воды Донбасса» приступили к ремонту водовода «Горловка-Торецк» диаметром 900 мм, который находится в «серой зоне». Об этом сегодня, 4 августа, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«По состоянию на 9:45 4 июля в результате прекращения подачи воды по водоводу "Горловка-Торецк" открыта чрезвычайная ситуация местного уровня. Для выполнения ремонтных работ получено согласование от Совместного центра по контролю и координации прекращении огня. На месте находятся представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и пиротехники ГСЧС», – написал Кириленко.

Губернатор напомнил, что порыв на водоводе «Горловка-Торецк» диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.