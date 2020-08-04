Проводникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками, – Криклий

Сотрудникам «Укрзализныци» позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире «Громадського радио».

«Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще», – сказал Криклий.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.