Через КПВВ «Новотроицкое» дважды пытались провезти валюту сверх нормы

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» дважды пытались провезти валюту сверх нормы. Пограничники пресекли попытки и направили соответствующую информацию в Нацполицию. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Несмотря на информирование граждан о правилах пересечения линии разграничения и уголовную ответственность за взяточничество – досадные случаи продолжаются. Так, на этот раз гражданин, двигаясь на собственном автомобиле на временно оккупированную территорию, с сокрытием в личных вещах и конструктивных особенностях автомобиля, провозил средства (47400 грн. и 1000 долл. США), которые были обнаружены совместной группой в составе пограничников и ГФС», – говорится в сообщении.

Мужчина попытался «решить вопрос» за взятку в 5000 грн, чтобы его беспрепятственно пропустили через линию разграничения.

«В этот же день другой гражданин, двигаясь на выезд на временно оккупированную территорию, попытался провезти средства в сумме 3500 евро и более 370 долл. США, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3», – сообщили в погранотряде.

Пограничники напоминают: за предложение военнослужащим неправомерной выгоды грозит ответственность по ст. 369 УК Украины («Дача взятки»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.