Поступила в больницу без сознания и с травмами: На Донетчине умерла двухлетняя девочка

В Мариуполе умерла двухлетняя девочка. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В полицию поступило сообщение о госпитализации двухлетней девочки в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка но, к сожалению, она умерла. По факту начато расследование. Ожидаются результаты экспертизы с выводами, что стало причиной смерти», – говорится в сообщении.

Информация об оказании медицинской помощи девочке поступила в Левобережное отделение полиции в субботу, 1 августа. В больницу обратилась мать, которая сообщила, что дочь плохо дышит.

На теле ребенка были обнаружены телесные повреждения, их происхождение устанавливается. Диагноз уточняется.

«Для установления обстоятельств происшествия в больницу прибыли инспектор ювенальной превенции и участковый офицер. Родителей пригласили в отделение полиции», – отметили в пресс-службе.

Девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок умер вчера, 3 августа, в 21:15. Полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас открыты два уголовных производства, предварительная квалификация – ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает mrpl.city, девочка воспитывалась в малообеспеченной многодетной семье. Известно, что помимо нее, там еще два ребенка. Есть информация, что месяц назад, 2 июля, у девочка из носа вытащили инородный предмет. С ним она ходила почти две недели – с 17 июня.

Многие мариупольцы откликнулись помочь девочке в реанимации – сдавали кровь и собирали деньги на лечение.