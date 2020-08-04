На Донетчине проходят национальные соревнования по скалолазанию (Фото)

В Мариуполе проходит большой скалолазный фестиваль, который включает ряд соревнований. Первым стартовал чемпионат Украины в скорости (формат «Рекорд»), который продлится до 5 августа, сообщает управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Соревнования проходят на базе центра спорта и отдыха «Аляска» в Мариуполе. Для участия прибыли 49 спортсменов (29 мужчин и 20 женщин), которые представляют 8 областей страны: Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Кировоградскую, Одесскую, Харьковскую, Черновицкую.

«При отсутствии титулованного скалолаза Украины в мужских соревнованиях – заслуженного мастера спорта Украины Даниила Болдырева из Донецкой области – ожесточенную борьбу за награды повели мастера спорта Украины международного класса Константин Павленко из Одесской области и Ярослав Гонтарик с Днепропетровщины, мастера спорта Украины Богдан Ботнар с Харьковщины и Ярослав Ткач с Кировоградщины. В "бронзовом" забеге Ярослав Ткач показал результат 6,183 сек., а Ярослав Гонтарик допустил ошибку, сорвавшись с трассы. В финале Константин Павленко был быстрее Богдана Ботнара (6,091 и 6,425 сек. соответственно)», – рассказали в Донецкой ОГА о ходе соревнований.

Среди женщин весь пьедестал почета заняли мастера спорта Украины по Днепропетровской области. Победу одержала Татьяна Колкотина, которая в финале опередила Алину Щигареву (8,755 и 9,637 сек. соответственно). Замкнула тройку призеров Оксана Бурова, которая в борьбе за «бронзу» победила Софию Гладкую из Одесской области.

Отдельно организаторы отмечают выступление на чемпионате Украины скалолазов Донецкой области. «14-летняя краматорчанка Анастасия Кобец, воспитанница тренера Сергея Фомина, среди женщин заняла 6 место в квалификации и 8 место в итоге, а Вячеслав Фроленков из Мариуполя (тренер Максим Долгих), который только год на серьезном уровне занимается скалолазанием, среди мужчин стал шестым в квалификации, но, к сожалению, сорвался с трассы в 1/8 финала», – прокомментировали в Донецкой ОГА.

3-4 августа Мариуполь принимает соревнования по скалолазанию «Кубок Приазовья», а 5 августа состоится открытый чемпионат Донецкой области по скалолазанию в скорости (формат «Рекорд»).