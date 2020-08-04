В прифронтовом поселке на Донетчине строят новый корпус хосписа для пожилых людей (Фото)

В прифронтовой Катериновке (Марьинский р-н Донецкой обл.) началось строительство нового корпуса хосписа для пожилых людей. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Новый корпус строят в «Доме милосердия», организованном отцом Романом. На данный момент в этом хосписе находятся 34 пожилых человека и лица с инвалидностью с линии разграничения и неподконтрольных правительству Украины территорий.

«С помощью строительных материалов, предоставленных Гуманитарной миссией "Пролиска" от "ADRA Ukraine" удалось за последний месяц возвести стены нового корпуса для приема дополнительных 12 человек, а также оборудование дополнительных санитарных узлов и душевых для пожилых людей», – сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, в «Доме милосердия» проживают пожилые люди и лица с инвалидностью, оставленные своими родственниками, а также люди, чье жилье было разрушено во время вооруженного конфликта.