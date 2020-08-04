Они рассказали все: Лукашенко заявил, что наемников «группы Вагнера» направили именно в Беларусь

Задержанные в Беларуси участники российской частной военной компании Вагнера сознались в том, что их направили именно в эту страну. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу накануне президентских выборов, передает «Украинская правда».

«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные в Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул», – сказал Лукашенко.

«Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы… Мы по-человечески относимся к этим ребятам – и мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации», – отметил президент Беларуси.

Он также сообщил, что белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – всегда жили в мире. «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. Украина будет требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных. Россия настаивает на освобождении арестованных наемников ЧВК «Вагнер».

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.