«Шахтер» продлил контракт с Маркосом Антонио

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

Футболист сборной Бразилии U20 Маркос Антонио стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го. В марте того же года он дебютировал за «горняков», всего в оставшейся части сезона-2018/19 провел 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины, забил 1 гол и сделал с командой «золотой дубль».

Сезон-2019/20 стал первым полным для Маркоса в «Шахтере». Он гармонично вписался в состав и стал получать больше игрового времени, дебютировал в еврокубках и отметился голом в поединке с «Вольфсбургом». Всего в ходе сезона Маркос Антонио провел уже 28 матчей и оформил 3 мяча. 13 июня бразильцу исполнилось 20 лет.

Как сообщалось ранее, «Шахтер» продлил контракт с Кривцовым.