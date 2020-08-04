Собственное дело – для души и для самооценки: Как ветеран АТО изменил подход к бизнесу из-за COVID-19 (Фото)

Ветерану из Павлограда (Днепропетровская обл.) Артуру Киносяну из-за пандемии COVID-19 пришлось менять подход к бизнесу. Историю участника АТО рассказали на странице Проекта IOM Ukraine в Facebook.

«Наверное, каждый, кто попадает в зону боевых действий, переоценивает смысл жизни. И понимает, что не так уж и много ему отпущено», – делится Артур Киносян.

«Мне нужно постоянно что-то создавать, куда двигаться. Мое собственное дело и для души, и для самооценки. Когда ты что-то делаешь и люди это покупают – это уже хорошо. А когда они говорят, что ты делаешь это очень хорошо, ты чувствуешь, что после тебя что-то останется в этой жизни», – отмечает мужчина.

Артур много лет работал и продолжает работать на заводе. С 2014 до 2015 он служил на Донбассе. Затем вернулся на завод – но изменился и он сам, и жизнь вокруг. Поэтому ветеран вместе с женой Еленой стали все больше времени уделять собственному делу. Елена недавно закончила обучение по основам бизнеса, хотела заниматься изготовления шоколадных конфет, но в итоге решила всеми силами поддержать мужа.

В прошлом году Артур принял участие в проекте МОМ и ЕС по реинтеграции ветеранов и получил компрессор и ленточную пилу в качестве гранта для своего производства. На бизнес-тренингах он познакомился с другими ветеранами, с которыми они теперь строят совместные планы по развитию бизнеса.

«Этот проект до сих пор дает моральную подзарядку. Мы продолжаем общаться, ребята помогают мне, я помогаю им», – рассказывает ветеран.

Из-за карантина им с Еленой пришлось менять подход к бизнесу. Ранее они активно занимались изготовлением подарочной упаковки, однако из-за COVID-19 спрос на корпоративные подарки, которые составляли значительную часть заказов, резко упал. «Пришлось браться за любые заказы, которые мы только можем выполнить: трафареты, развивающие игры, азбуки, линейки, декоративные панно, рекламную продукцию, грифельные доски», – объясняет ветеран.

К счастью, заказы продолжали поступать, ведь репутацию хорошего мастера и честного бизнесмена Артур уже заработал.

Продвигаться вперед Артуру и Елене скоро будет помогать новый ноутбук, который для них приобрела МОМ. Поскольку из-за карантина были отменены публичные мероприятия в рамках финансируемого Евросоюзом проекта по реинтеграции ветеранов, сэкономленные средства МОМ направила на дополнительные гранты для 120 ветеранов, которые успешно развивали свой бизнес, но столкнулись с серьезными вызовами из-за пандемии COVID-19.