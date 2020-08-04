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Хотел 15 тыс. грн: На Донетчине будут судить начальника ЦПАУ

04.08.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за получение взятки будут судить начальника Центра предоставления административных услуг. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Славянская местная прокуратура направила в суд обвинительное заключение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины в отношении начальника одного из центров предоставления административных услуг Славянского района.

«Досудебным расследованием установлено, что 28 мая 2020 года должностное лицо получило от местного жителя неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 15 тыс. грн за беспрепятственное и ускоренное оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Указанные противоправные действия были прекращены и задокументированы правоохранителями», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

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