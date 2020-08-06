Месяцами ждать очереди: Жители Луганска не могут попасть к «нотариусу»

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди месяцами ждут очереди, чтобы попасть к «нотариусу ЛНР». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, Лилия рассказывает, что в Луганске она «записалась на очередь для получения справки для нотариуса, в которой указывается, есть аресты на квартиру или нет». «Без этой справки продать свое жилье, заработанное своими силами, без нашего государства, у вас не получится. Дата, на которую только примут документы, это 10 ноября! Саму справку изготавливают 5 рабочих дней и действует она 3 (ТРИ!) дня», – делится женщина.

«Больше 3-х месяцев я должна ждать просто так и сидеть здесь без работы, просто ожидать. Если уехать отсюда, неизвестно, что будет с границами и карантинами. Возмущению просто нет предела. Записаться на прием невозможно к начальству, у них карантин, видите ли. Народная республика только и думает о людях», – рассуждает Лилия.

В подобной ситуации – не только она. Своей историей делится жительница Луганска Ирина. По ее словам, в очереди к «нотариусу» она уже полгода. «Из-за карантина нас на 3 месяца подвинули вперед. Это просто бред пьяной обезьяны, она одна, а людей много. Так сделайте что-то, чтобы разгрузить человека», – возмущается Ирина.

Луганчанин Александр записался на 28 октября, ждать нужно 3 месяца. «Бред, бюрократия, короче, никому нельзя умирать, продавать, покупать и т. д.», – пишет мужчина.

Возмущениями делятся и иные луганчане. «Я абсолютно уверена, что, при желании обеспечить своих же граждан нормальными услугами в любой области, можно все сделать! На весь город один нотариус, это каменный век, реально. Нужно просто пошевелить пятой точкой и мозгами и все. Ответ очевиден. Никому это просто не нужно… Столько жалоб по работе БТИ, а руководители спят, неужели не могут поставить нормального, грамотного управленца… Дармоеды в юстиции и БТИ, совсем нюх потеряли со своими коррупционными схемами… Ну а что, нужно пополнять бюджет. Не успел справку пустить в ход – записывайся на новую… Нужно воспитывать кадры из числа выпускников института! Иначе так и будем топтаться по полгода на одном месте. Систему можно наладить, просто никому это не нужно», – пишут в местном паблике.

При этом жительница Луганска Анна напоминает, что купленная в «ЛНР» квартира «оформляется» незаконно, и, к примеру, она может быть в кредите у украинского банка. «Есть и другая сторона. Купишь тут квартиру – арестов в республике нет, а в украинском реестре они могут быть, она может быть в кредите и т.д.», – пишет Анна.

Также выдвигаются предположения о том, что через риелторов можно все сделать быстрее.