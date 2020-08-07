На входе спрашивают, в поликлинику или в парикмахерскую: Жители Луганска рассказали о медучреждениях

В неподконтрольном украинским властям Луганске в здании поликлиники на первом этаже – парикмахерская – и туда посетители входят без масок. Перед кабинетами врачей люди ждут очереди в тесном коридоре, где о дистанции речь совершенно не идет. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывает луганчанка Татьяна, 4-ю поликлинику перенесли в здание 4-й детской поликлиники, выделили несколько кабинетов на втором этаже. На первом этаже – регистратура и парикмахерская. «Входишь в двери поликлиники, стоит тетка в белом халате и спрашивает: "В больницу? Тогда маску надень!". Ну а если в парикмахерскую, то без маски. На втором этаже узкий коридор, люди толпятся, все вместе: и больные, и те, кто пришли проходить профосмотр, и те, кто пришли за санкнижками. Духота дичайшая! На окне табличка: "Не открывать!"», – рассказывает Татьяна.

Луганчанка винит во всем «власти», которые «ничего не могут нормально организовать».

Ее возмущение разделяют и иные луганчане, проживающие в Каменнобродском районе, подтверждая, что в этой поликлинике «все, как написано Татьяной».

«Это никому не нравится! Но, как всегда, камбродцев никто из власти не видит и не слышит!... Ухудшила ситуацию власть! Она закрыла 4-ю взрослую и всех согнала в антисанитарию. Татьяна права… Согласна, регистратура вообще в коридоре прилепилась… Поддерживаю каждое слово, в больнице творится бардак и мы там никому не нужны. Даже морды воротят и спросить у них нельзя…», – пишут жители Луганска.

«А теперь еще выясняется, что планово камбродцев ни одна неврология в городе не берет, только скорую если вызвать… Хоть убейте, никогда такого не было, чтобы участковых терапевтов/педиатров не было, и одному спецу всучивали по 2-3 участка. Никогда! А сейчас – сплошь и рядом подобное. Про остальное я молчу уже… Видимо, закончились специалисты, это печально, но это от нас не зависит», – жалуются люди.