«ДНР»: Как выглядит второе Луганское на линии разграничения (Фото)

В Донецкой области есть два населенных пункта с наименованием Луганское. Оба – на линии разграничения, оба серьезно пострадали за период вооруженного конфликта. Поселок городского типа Луганское расположен на подконтрольной украинской власти территории близ города Светлодарск, после 2014 года пгт относится к Бахмутскому району. А село Луганское (Марьинский район) находится на неподконтрольной территории – между Донецком и поселком Еленовка, передают «Донецкие новости».

В «республиканском» Луганском до войны жило около полутора тысяч человек, сейчас население – несколько сотен.

В селе много зелени. Постройки – еще советских времен. На днях Луганское посещал «глава ДНР» Денис Пушилин, поэтому в центре все «вылизано», стволы деревьев и бордюры (даже разбитые временем) «празднично» побелены, трава на газонах покошена. Но только отъезжаешь от центра, сразу видно, что маршрут Пушилина сюда не доходил.

Луганское – это частный сектор, из социальных объектов есть детский сад, школа, «торговый центр», дворец культуры, сельсовет.

Нынешние жители – в основном, пенсионеры. Трудоспособное население задействовано в сельском хозяйстве, вокруг села – «колхозные» поля, на которых уже собрали пшеницу и готовятся к посеву озимых. Но преимущественно люди выехали на заработки – в Россию, на подконтрольную Украине территорию, а кто и в Европу.

Последние месяцы в селе с военной точки зрения тихо, но до перемирия звуки орудий доносились сюда постоянно. В центральной части поселка основная трасса отремонтирована, однако на окраинах дороги так и остались побитыми снарядами.

Несмотря на то, что село уже 7-й год находится под контролем «ДНР», на окраине сохранился украинский указатель «Луганське».

Далее «разбитая» дорога ведет на Еленовку, где расположен «республиканский» контрольно-пропускной пункт на линии разграничения с подконтрольной территорией.