В Минреинтеграции рассматривают возможность решения проблем с газом и водой для Марьинки и Красногоровки

На рассмотрение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе планируют вынести вопрос реконструкции газораспределительной станции «Марьинка» в прифронтовой зоне в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Данная проблема обсуждалась во время рабочей поездки вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова в Донецкую область 30 – 31 июля.

«В частности, обсуждался вопрос реконструкции газораспределительной станции "Марьинка" и возможность вынесения на рассмотрение Трехсторонней контактной группы вопросы обеспечения безопасности, эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, а также возможности создания Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ "зеркального коридора" и / или "зеркальных постов наблюдения" во время выполнения реконструкции», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по результатам поездки уже прорабатывается вопрос по разработке проектно-сметной документации на строительство городских фильтровальных станций для Марьинки и Красногоровки.

«Во время визита также было решено рассмотреть возможность государственной помощи в реализации мероприятий Региональной программы "Вода Донбасса на 2017-2025 годы" на 2021 год для поддержки систем водоснабжения в рабочем состоянии и предупреждения негативных последствий из-за физического износа инженерных систем», – сообщили в Минреинтеграции.

Также для восстановления поврежденных обстрелами домов городов Марьинка и Красногоровка будут разработаны предложения о предоставлении государственной субвенции на эти цели в 2021 году.