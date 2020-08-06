Как унаследовать недополученную пенсию, если умерший не выезжал на подконтрольную территорию 3 года

Правозащитники Норвежского совета по делам беженцев (NRC) рассказали, как унаследовать недополученную пенсию, если умерший не выезжал на подконтрольную правительству Украины территорию в течение последних 3-х лет. Советы попавшим в такую ситуацию людям опубликовала пресс-служба NRC.

После открытия нотариального дела и получения свидетельства о наследстве на недополученную пенсию Пенсионный фонд Украины часто выдает значительно меньшую сумму, чем указано в свидетельстве.

Что следует сделать в таком случае:

получить ту сумму, которую согласился выдать Пенсионный фонд, при этом сохранить чек о служебной выдаче;

обратиться с письмом в Пенсионный фонд с требованием вернуть оставшуюся сумму, а в случае отказа – предоставить письменное обоснование;

подготовить копии документов в двух экземплярах: паспорт, идентификационный код (ИНН), справка ВПЛ наследника; документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем. Например, если наследник – это дочь или сын умершего отца или матери, то необходимо предоставить свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака, если браков было несколько – извлечение о подтверждении добрачной фамилии из ЗАГСа по каждой смене фамилии. Выдержки необходимо получить на подконтрольной правительству Украины территории.

Если наследство по завещанию, то стоит приложить копию завещания, а также:

свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию);

второй экземпляр письма Пенсионного фонда с требованием вернуть долг и доказательством вручения или отправки этого письма в Пенсионный фонд (штамп о получении на вашем экземпляре или квитанция об отправке заказного или ценного письма в Пенсионный фонд);

отказ Пенсионного фонда на письмо с требованием о возврате долга;

свидетельство о смерти, что было выдано на подконтрольной правительству Украины территории;

документы, подтверждающие факт тяжелой болезни наследодателя с тех пор, как возникла задолженность.

Желательно иметь несколько документов для доказательства факта тяжелой болезни наследодателя в суде:

справку МСЭК об установлении наследодателю группы инвалидности (если наследодатель имел инвалидность);

справку врача о том, что наследодатель нуждался в постороннем уходе;

письменные объяснения свидетелей;

выписку из медицинской карточки или эпикризы из больницы.

Указанные документы должны быть убедительными, чтобы подтвердить уважительность причин, почему умерший не мог при жизни обратиться за пенсионным долгом самостоятельно.

Обратитесь за консультацией к специалистам NRC по телефону горячей линии: 0-800-302-007. После сбора необходимых документов и записи на прием юристы смогут подготовить для вас иск для обращения в суд. Услуги юристов NRC по подготовке иска бесплатные, но за обращение в суд предусмотрен судебный сбор, который наследник (истец) непосредственно платит на счет суда.