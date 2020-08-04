Деньги вместо «Пакета малыша»: В ЮНИСЕФ прокомментировали идею Кабмина

Большинство украинских родителей поддерживает выдачу «Пакета малыша» (т.н. «бэби-бокса») в натуральном виде, а не деньгами, как предложило правительство. Об этом заявила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Согласно опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей «Пакета малыша» удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

«Мы призываем правительство продлить программу "Пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. "Пакет малыша" может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена», – заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

В Фонде также отметили, что за два года количество предметов в «Пакете малыша» выросло в 2,5 раза.

«Если в 2018 году лишь 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%», – говорится в сообщении.