На Луганщине медики трех сельских амбулаторий получили служебные автомобили (Фото)

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай вручил ключи от служебных автомобилей для медиков трех сельских амбулаторий. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Авто получили Кременская городская врачебная амбулатория общей практики – семейной медицины №3, Валуйская сельская врачебная амбулатория общей практики – семейной медицины и Широковская сельская врачебная амбулатория.

Как отметил Гайдай, автомобили комфортные и надежные. Глава области отметил, что автомобили приобретены за счет налогоплательщиков. На приобретение 3-х автомобилей (для двух амбулаторий в рамках дооснащения и для одной новой амбулатории) было выделено 1,5 млн грн.

Амбулатория в Кременной была отремонтирована на средства местного бюджета, потрачено около 2 млн грн. А Валуйская сельская врачебная амбулатория отремонтирована и оборудована медицинским оборудованием за счет правительства Венгрии (потрачено около 20 тыс. евро).

Эти лечебные учреждения были дооснащены. Третий автомобиль приобретен для новой Широковской сельской врачебной амбулатории, где активно ведутся строительные работы.

В пресс-службе также сообщили, что в целом в рамках внедрения реформы системы оказания первичной медицинской помощи в течение трех лет в Луганской области было распределено финансирование в сумме 131,1752 млн грн из государственного бюджета: на строительство 18 амбулаторий, приобретение 27 служебных автомобилей для медицинских работников в селе и 83 комплектов оборудования для телемедицины.

В настоящее время уже 8 амбулаторий введены в эксплуатацию, а в 10 ведутся строительные работы. Закуплены все 83 комплекта телемедицинского оборудования.

Уже обслуживают потребности сельского населения 24 новых полноприводных автомобиля для медицинских работников (из них 17 – для новых амбулаторий, 7 – для дооснащения отремонтированных).