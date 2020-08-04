В Лисичанске представили главу местной ВГА: Что о нем известно

Сегодня, 4 августа, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай представил главу военно-гражданской администрации города Лисичанска. Им оказался Александр Заика, передает «Сайт города Северодонецка».

Александр Заика родился в Мариуполе в 1980 году, окончил Мариупольский гуманитарный институт Донецкого национального университета. Работал в налоговой службе, прокуратуре, с 2014 года пребывает на военной службе.

В электронной декларации Александра Заики за 2015-2019 годы, которая находится в свободном доступе, указано, что он занимает должность прокурора прокуратуры Донецкой области, но кроме основной зарплаты имеет задекларированные поступления от воинских частей. Александр Заика женат, в собственности главы Лисичанской ВГА находится автомобиль «Ниссан» стоимостью 108 тыс. грн.

Новоназначенный глава ВГА заявил, что пришел в Лисичанск, чтобы исправить сложившийся в городе политический кризис, и пообещал, что приложит для этого все усилия. Первоочередными задачами для себя он ставит решение проблем с канализацией, водоснабжением и ремонт дорог.

По словам Александра Заики, с полным планом работы жители Лисичанска будут ознакомлены в течение 10 дней.

Напомним, соответствующий указ о создании в Лисичанске ВГА 27 июля подписал президент Украины Владимир Зеленский.